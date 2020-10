أوزيل يتحدى آرسنال ويتكفل براتب "معشوق الجماهير"

مرة أخرى يقوم مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال، بإظهار الجانب الإنساني له، من خلال التضامن مع تميمة الحظ الخاصة بالنادي الإنجليزي.

آرسنال أعلن، مساء أمس، الإثنين، التخلي عن خدمات الشخص الذي يقوم بتأدية دور تميمة الحظ "Gunnersaurus"، وذلك من أجل تقليل النفقات تزامناً مع أزمة فيروس كورونا.

القرار تسبب في اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الأغلبية قرار آرسنال، بسبب القيمة الكبيرة التي تمثلها التميمة للجماهير، حيث ظهرت حملات تبرعات لجمع الأموال لتحمل مرتبه مقابل عودته مرة أخرى.

مسعود أوزيل تحدى قرار ناديه وقرر تغطية الراتب كاملاً، طوال فترة تواجده مع آرسنال حتى يونيو 2021.

وقال أوزيل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر:"شعرت بالحزن الشديد بعد سمعت برحيل جيري كوي، الشخص الذي يقوم بدور "Gunnersaurus" باعتباره أحد أهم أجزاء هذا النادي".

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an player... pic.twitter.com/IfWN38x62z