أوزيل ومونريال يغيبان عن مواجهة أرسنال ضد ليستر سيتي للإصابة

نادي أرسنال الإنجليزي يعلن عن غياب الثنائي ناتشو مونريال ومسعود أوزيل عن مواجهة ليستر سيتي بسبب الإصابة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي أرسنال عن غياب الثنائي مسعود أوزيل وناتشو مونريال عن مواجهة الفريق أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي للإصابة.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وكشف من خلاله عن طبيعة الإصابات.

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وكتب النادي: "يغيب عن مباراة اليوم كل من مسعود أوزيل بسبب إصابة في القدم، وناتشو مونريال بسبب إصابة في الفخذ"، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.

وجاءت تشكيلة أرسنال لمواجهة اليوم كالتالي:

لينو، نيلز، موستافي، سوكراتيس، كولاسيناك، تشاكا، توريرا، ميختاريان، إيوبي، أوباميانج ولاكازيت، وجاء كل من تشيك، كوسينلي، مافروبانوس، النني، جيندوزي ويلوك وناكيتا على مقاعد الإحتياط.

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ويدخل فريق أرسنال مباراة اليوم وهو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة ويطمح للحصول على المركز الرابع.

جدير بالذكر أن أرسنال على موعد مع مباراة هامة للغاية هذا الأسبوع ضد فالنسيا الإسباني في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.