أوزيل بعد الهجوم على سيارته: نحن بخير، وأشكر كل من دعمني

أول تعليق لأوزيل بعد حادثة الهجوم على سيارته

طمأن نجم آرسنال مسعود أوزيل، متابعيه وعشاقه على حالته، بعد وقعة الهجوم على سيارته، من قبل أفراد عصابة مقنعة حاولت سرقته أمس الخميس.

ووثقت الكاميرات، لحظات الفزع التي تعرض لها الدولي الألماني، أثناء وقوفه بسيارته أمام أحد المطاعم التركية الشهيرة في لندن، ولولا زميله كولاسيناك، لحدث ما لا يمكن تخيله، أمام شخصين أحدهما كان في يده سكينًا.

وتفاعل الآلاف مع موقف كولاسيناك البطولي، كونه تصدى بشجاعة للمعتدين على زميله، قبل أن يهرب اللصوص قبل تدافع عمال المطعم لرؤية ما يحدث أمام الباب.

وفي أول تعليق له بعد الواقعة، غرد بطل العالم عبر حسابه على "تويتر". قائلاً "كولاسيناك وأنا وزوجتي أحسن حالاً مرة أخرى بعد حادثة الأمس في لندن. شكرًا لكل لرسائل الدعم".

اختيارات فان دايك في التشكيلة الخماسية من أجل الطور الجديد للعبة فيفا 🎮



ماذا ستكون اختياراتك أنت 📝 pic.twitter.com/0Y0hXTIw6h — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

ويستعد أوزيل لبدء موسمه السابع مع آرسنال، بعد مشاركته في الجولة الاستعدادية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، وستكون البداية بمواجهة نيوكاسل على ملعبه "سان جيمس بارك" في الحادي عشر من أغسطس المقبل، في الجولة الافتتاحية لموسم البريميرليج 2019-2020.