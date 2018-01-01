أسطورة مانشستر: أوزيل إلى إنتر؟ ستكون صفقة غريبة

تكهنات متزايدة حول إمكانية رحيل النجم الألماني عن صفوف أرسنال وانتقاله إلى إنتر

يعتقد بول إنس نجم مانشستر يونايتد السابق، أن إمكانية انضمام مسعود أوزيل لإنتر تبدو غاية في الصعوبة.

أوزيل غاب عن بعض مباريات أرسنال الأخيرة بسبب إصابة في الظهر، قبل أن يعود مرة أخرى لمواجهة كاراباج أمس الخميس بالدوري الأوروبي ويصنع هدف الفوز.

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بعض التقارير أشارت لإمكانية رحيل أوزيل عن أرسنال، وانتقاله إلى إنتر بالدوري الإيطالي، لعدم اقتناع المدرب أوناي إيمري بقدراته.

وفي هذا الصدد قال إنس:"أوزيل كان قائداً لأرسنال وظهر بصورة جيدة في أكثر من مرة، أعتقد أن إيمري يحبه ولا توجد بينهما أي مشكلة".

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وأضاف:"هل ينتقل لإنتر؟ سواء كانت الأنباء صحيحة أم لا، فلا أراها منطقية بناء على ما يقدمه مع أرسنال".

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وتابع:"لقد غاب لفترة طويلة بسبب إصابة في الظهر، وربما السبب الوحيد الذي يدفع إيمري لبيعه هو رغبته في تمويل صفقات أخرى أو التخلص من راتبه الضخم".

ويستعد أرسنال لمواجهة ساوثهامبتون بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي، طامحاً في مواصلة مشواره بدون هزيمة بعد 22 مباراة متتالية بجميع البطولات حتى الآن.