خاص - أوزيل يرفض العرض الأمريكي

أوزيل مطلوب في الولايات المتحدة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض النجم الألماني مسعود أوزيل فكرة مغادرة أرسنال نحو الولايات المتحدة بعد تلقيه عرضاً من الدوري الأمريكي.

وعانى أوزيل الموسم الماضي من تذبذب وضعه مع أرسنال وعدم المشاركة بشكل مستمر في التشكيل الأساسي للفريق.

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وعلم "جول" أن أوزيل تلقى عرضاً من دي سي يونايتد الأمريكي الذي أراد ضمه لتعويض رحيل واين روني إلى ديربي كاونتي.

وكشف المصدر لجول أن أوزيل رفض العرض وقرر الاستمرار في صفوف أرسنال خلال الموسم المقبل بأكمله، رافضاً حتى المغادرة يناير المقبل.

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وذكر المصدر أن رغم واقعة الاعتداء التي تعرض لها اللاعب وقلة المشاركات، ولكن أوزيل يريد البقاء في لندن.

ويبدأ أرسنال موسمه باللعب مع نيوكاسل يونايتد مساء الأحد في البريميرليج.