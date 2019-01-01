أوزيل: أريد الاستمرار في أرسنال لوقت طويل

أوزيل لا يشارك في الآونة الأخيرة

هيثم محمد تويتر

أكد مسعود أوزيل، نجم أرسنال، أنه لا يشك في عودته للمشاركة مع أرسنال هذا الموسم رغم ابتعاده عن التشكيل الأساسي في الآونة الأخيرة.

ولا يحظى أوزيل بموسم طيب، إذ لا يشارك بصفة أساسية مع المدفعجية، كما تعرض لحادثة اعتداء في بدايته وعدة تهديدات بالقتل.

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وقال أوزيل مع "أتلتيك": "أملك عقداً حتى 2021 وأريد الاستمرار لذلك الوقت، عندما وقعته فكرت جيداً وكان من أهم قراراتي الكروية، أريد البقاء في أرسنال، أحب النادي واللعب معه".

وأضاف: "سبب قدومي كان أرسين فينجر، ولكن حتى عندما رحل أكمل مع النادي، ما قاله إيمري محبط ولكن أنا لاعب محترف وأحترم قرار المدرب، عملت مع مدربين كبار مثل مورينيو، فينجر ولوف وأحترمتهم جميعاً، والوضع مثله مع إيمري".

واستمر لاعب ريال مدريد السابق: "لا أعتقد أنني لن أشارك أبداً من جديد، سأحصل على الفرصة من جديد ولن أستسلم، أتدرب جيداً، أرفض الاتهامات أنني لا أظهر بشكل جيد أمام الكبار، في البريميرليج أي فريق ممكن أن يفوز كما فعل نورويتش مع سيتي".

وأردف: "الحديث عن تحججي بالمرض يحزنني، أغيب بسببه خصوصاً في الشتاء كثيراً ولكن أحياناً ألعب وأنا مريض مثل أمام بايرن في 2017".

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وعن واقعة الاعتداء عليه في وقت سابق: "أثرت على تفكيري كثيراً، كنت في بداية زواجي، وبعد انتهاء الواقعة كان تفكيري منصباً على العودة للمنزل والبقاء مع زوجتي، سعيد كولاسيناك كان شجاعاً للغاية في التصدي لهم".

ويلعب أرسنال الجولة المقبلة أمام شيفيلد يونايتد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.