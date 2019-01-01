النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

بالأرقام| أوريجي يفتتح سجله الأوروبي من أوسع الأبواب

التعليقات()
Getty
أول هدف في دوري الأبطال في مسيرة اللاعب..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تقدم ليفربول الإنجليزي على ضيفه برشلونة الإسباني بهدف نظيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل هذا الهدف البلجيكي ديفوك أوريجي في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول.

هذا الهدف كان أول أهداف أوريجي في دوري أبطال أوروبا طوال مسيرته، ليصبح اللاعب رقم 50 الذي يسجل للريدز في المسابقة.

وكان الذهاب قد انتهى بفوز برشلونة بثلاثة أهداف دون رد، ليبقى الريدز بحاجة لهدفين من أجل تعديل النتيجة.

اختيارات المحررين

يذكر أن ليفربول يخوض المباراة مجرداً من نجميه محمد صلاح وروبرتو فيرمينو للإصابة.

إغلاق