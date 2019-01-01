بالأرقام| أوريجي يفتتح سجله الأوروبي من أوسع الأبواب

أول هدف في دوري الأبطال في مسيرة اللاعب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تقدم ليفربول الإنجليزي على ضيفه برشلونة الإسباني بهدف نظيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل هذا الهدف البلجيكي ديفوك أوريجي في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول.

هذا الهدف كان أول أهداف أوريجي في دوري أبطال أوروبا طوال مسيرته، ليصبح اللاعب رقم 50 الذي يسجل للريدز في المسابقة.

50 - Divock Origi has scored his first ever goal, becoming the 50th different player to score in the competition for @LFC (excluding own goals). Bullseye. #LIVBAR — OptaJoe (@OptaJoe) May 7, 2019

وكان الذهاب قد انتهى بفوز برشلونة بثلاثة أهداف دون رد، ليبقى الريدز بحاجة لهدفين من أجل تعديل النتيجة.

يذكر أن ليفربول يخوض المباراة مجرداً من نجميه محمد صلاح وروبرتو فيرمينو للإصابة.