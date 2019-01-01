وكيله محذرًا يوفنتوس: أورسوليني لن يكون "ورقة مساومة"

اللاعب المعار لبولونيا قد يُعرقل صفقات يوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه دوناتو دي كامبيلي تحذيرًا واضحًا ليوفنتوس بخصوص استخدام موكله "ريكاردو أروسوليني" ضمن صفقاته الصيف القادم.

اللاعب صاحب الـ21 يلعب حاليًا لبولونيا بالإعارة مع خيار الشراء نهاية الموسم، وقد تحدثت عدة تقارير خلال الأيام الأخيرة عن إمكانية استخدامه من جانب يوفنتوس في ضم نيكولو زانيولو من روما أو فيديريكو كييزا من فيورنتينا.

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لكن الوكيل رفض كل تلك الأفكار بقوله لصحيفة توتوسبورت "أورسوليني لن يُستخدم كورقة مساومة، نحن نتحدث عن لاعب مهم وأحد أفضل المواهب الإيطالية الشابة، بجانب زانيولو وكييزا".

يُذكر أن لاعب المنتخب الإيطالي تحت 21 عامًا لعب 33 مباراة في الدوري والكأس هذا الموسم أحرز خلالهم 8 أهداف.