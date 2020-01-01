أوديون إيجالو .. دبابة البريميرليج الصدئة حاملة الأمل لمانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد أعلن ضم أوديون إيجالو في آخر لحظات سوق الانتقالات الشتوية، فكيف يمكن للنيجيري أن يفيد الشياطين الحمر وماذا فعل بعيدًا عن البريميرليج؟

فجر نادي مانشستر يونايتد مفاجأة كبيرة في نهاية سوق الانتقالات الشتوية عندما أعلن عن تعاقده مع النجم النيجيري أوديون إيجالو لاعب واتفورد السابق قادمًا من شانجهاي جرينلاند شينهوا الصيني في فترة إعارة لنهاية الموسم.

الصفقة بعيدًا عن كونها منطقية أو لا فقد كانت مفاجأة كبيرة للاعب لم يكن في حسابات مانشستر يونايتد من قبل ولم يرتبط اسمه بالشياطين الحمر أبدًا.

أين كان إيجالو؟

النجم النيجيري الذي تألق قبل سنوات في صفوف فريق واتفورد كان قد رحل في شتاء عام 2017 وأصبح الاهتمام به في أقل درجاته الممكنة نظرًا لذهابه للدوري الصيني الذي لا يملك نفس المتابعة الإعلامية الخاصة بالبريميرليج ولا حتى جزءًا بسيطًا منها.

المزيد من الفرق

بداية إيجالو في الصيف كانت مع فريق تشانجتشون ياتاي حيث لعب لهم حتى فبراير من العام الماضي قبل الانضمام لصفوف شانجهاي جرينلاند شينهوا مقابل حوالي 6 مليون يورو.

ماذا قدم النيجيري في الملاعب الصينية؟

يملك أودين إيجالو أفضل معدلاته التهديفية في التشامبيونشيب عندما لعب هناك مع واتفورد وكان يسجل هدفًا كل 97 دقيقة.

اقترب النيجيري من ذلك الرقم عندما لعب في الدوري الصيني عندما شارك في 72 مباراة وسجل 46 هدفًا بواقع هدف كل 133 دقيقة.

وبشكل عام بعيدًا عن التشامبيونشيب والدوري الإنجليزي ونظيره الصيني فأرقام إيجالو في كل الفرق والدوريات التي لعب لها رائعة وأكثر من طيبة.

انتكاسة مخيفة

في عامه الأخير بالدوري الصيني وبالتحديد مع فريق شانجهاي جرينلاند شينهوا لم يقدم إيجالو أفضل مواسمه على الإطلاق.

شارك إيجالو في 19 مباراة في كل البطولات، سجل خلالهم عشرة أهداف وهو رقم مذهل بكل تأكيد بالنسبة لكل الظروف التي مر بها.

تغيب النيجيري في الموسم الأخير عن عدد كبر للغاية من المباريات لأسباب مختلفة على رأسها الإصابة ومن خلفها الواجب الوطني وتمثيل منتخب بلاده.

أبعدت الإصابات إيجالو لـ 11 مباراة متفرقة في الموسم الماضي، وأبعده المنتخب في خمس مناسبات، وفي الوقت نفسه غاب اللاعب نفسه عن التسجيل في ثماني مباريات من أصل 19 خاضهم.

هل سيفيد مانشستر يونايتد؟

بكل ما يملكه إيجالو من خبارات خلال مسيرته الكروية السابقة، وبكل ما مر به في الدوري الإنجليزي والتشامبيونشيب فاللاعب النيجيري يستحق أن يتم تحميله آمال جماهير مانشستر يونايتد فيما تبقى من الموسم الجاري في ظل غياب راشفورد للإصابة والتراجع المستمر لمارسيال.

لكن هل سيكون ذلك كافيًا لتحقيق المطلوب في فريق مثل مانشستر يونايتد به كل ذلك الكم من الضغوطات التي لم يتعرض لها إيجالو في مسيرته؟ أم سينهار النجم النيجيري وتكون إعارته مجرد مرحلة في حياته الكروية يفتخر فيها بصوره بقميص الشياطين الحمر كما فعل بواتينج الموسم الماضي مع برشلونة؟