أوديجارد يطلب الرحيل عن ريال مدريد بسبب قرار زيدان

حالة من الغضب لدى اللاعب النرويجي

تطور جديد مثير للاهتمام حدث في نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما طلب لاعب الوسط النرويجي مارتين أوديجارد الرحيل عن الفريق.

ريال يستعد للمواجهة الأولى له في كأس ملك إسبانيا ضد فريق ألكويانو، وهي المباراة التي كان يطمح أوديجارد المشاركة فيها والحصول على المزيد من الدقائق.

ومع ذلك قرر المدرب زين الدين زيدان، استبعاد اللاعب من قائمة الفريق بشكل كامل، مما تسبب في حالة من الغضب للنجم الشاب.

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وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أوديجارد لا يشعر بالرضا عن الدور الذي يلعبه في ريال مدريد، حيث لعب 367 دقيقة فقط هذا الموسم.

وأشارت إلى أن زيدان يريد استمرار اللاعب بصفوف ريال، بسبب نقص العناصر في مركز خط الوسط، وبالتحديد في الجانب الإبداعي.

وعلى جانب آخر لن يقبل أوديجارد بالاستمرار في الفريق مع استمرار هذه المعاملة، وهو الأمر الذي قد يجبر زيدان على التخلي عنه ولو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

يذكر أن أوديجارد عاد إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادمًا من فترة إعارته في ريال سوسييداد، حيث كان يطمح النادي الإسباني في الاستفادة منه في ظل عدم القيام بأي صفقات.

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ورغم تعرض اللاعب لبعض المشاكل الجسدية، فإن الحقيقة هي أن زيدان لم يعتمد عليه حتى في حالة جاهزيته البدنية، حيث لعب 5 دقائق فقط في آخر 6 مباريات كان جاهزًا فيها.