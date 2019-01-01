أوديجارد: من الصعب اللعب مع ريال مدريد الموسم المقبل

أوديجارد يلمح للانتقال إلى أياكس ويؤجل الحديث عن ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال مارتين أوديجارد نجم ريال مدريد الشاب والمعار إلى هيرينفين الهولندي إنه من الصعب اللعب في صفوف الفريق الملكي خلال الموسم المقبل.

وبعد أدائه خلال الموسم المنصرم، أصبح أوديجارد حديثًا للصحافة، حول تكهن البعض بعودته إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

وكان أوديجارد مطلوبًا من العديد من الأندية على سبيل الإعارة، وعلى رأس هذه الأندية يأتي أياكس أمستردام الهولندي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يونيو ٢٠١٩

وحول ذلك، استبعد مارتين أوديجارد مسألة اللعب لريال مدريد في الموسم المقبل، حيث أكد أنه من الصعب أن يحدث ذلك في الوقت الحالي"

وأضاف: "لدي العديد من العروض التي ستكون خطوة لكي أكون مؤهلًا للعودة واللعب إلى ريال مدريد، أعتقد أن هذه العروض هي الخيار الأقرب"

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يذكر أن عرض أياكس أمستردام هو الأبرز، وبهذا يكون أوديجارد قد لمح للانتقال إلى فريق العاصمة الهولندية خلال الميركاتو الحالي.