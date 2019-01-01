أوديجارد يوضح موقف ريال مدريد من عودته

النرويجي يتألق هذا الموسم مع سوسيداد

تويتر هيثم محمد

علق مارتن أوديجارد، لاعب ريال سوسيداد، على إمكانية عودته لصفوف ريال مدريد من جديد بعد تألقه الموسم الجاري مع فريقه الباسكي.

وفاز أوديجارد بجائزة لاعب الشهر في الليجا عن سبتمبر الماضي بعد تسجيله هدفين وصناعة مثلهما مع سوسيداد بثمان مباريات حتى الآن.

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وقال أودجارد للإعلام قبل مباراة بلاده النرويج أمام إسبانيا: "ألعب في فريق جيد للغاية وأشعر بالراحة هنا لأنني ألعب بأسلوبي الخاص".

وأضاف: "الخطة أن أستمر هكذا في التطور، أنا سعيد هنا، ريال مدريد على اتصال دائم معي عبر أشخاص في النادي، أتلقى رسائل باستمرار منهم".

وختم: "أخبروني عن سعادتهم بما أقدمه، والتركيز الآن على التطور مع سوسيداد كما دائماً ينصحونني".

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ويلعب أودجارد مع منتخب بلاده النرويج مساء السبت أمام إسبانيا ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.