أوبي ميكيل: هازارد هو الأكثر غموضًا

أوبي ميكيل يشرح سببًا غريبًا يميز إيدين هازارد

قال النجم النيجيري جون أوبي ميكيل لاعب نادي تشيلسي السابق إن إيدين هازارد هو أكثر اللاعبين الذين زاملهم غموضًا على الإطلاق.

وكان هازارد قد تألق مع المنتخب البلجيكي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث بات ثاني هدافي الشياطين الحمر تاريخيًا خلف روميلو لوكاكو.

وبمناسبة أدائه مع ريال مدريد، قال جون أوبي ميكيل إن هازارد يقدم عملًا رائعًا في الوقت الحالي، ولكنه يعاني فقط من سوء الحظ.

وأضاف: "هازارد هو أكثر اللاعبين غموضًا ممن لعبت معهم في مسيرتي، هذا أحد أبرز ما يميزه وما لاحظه كل من تعاملوا معه عن قرب"

وتابع: "مساء السبت كان يقف يشاهدنا ونحن نتدرب، ونشاهده عاديًا في التدريبات، ثم تجده الأحد يراوغ الجميع ويصنع كل شيء في كرة القدم"

وأردف: "سيفوز بالكرة الذهبية يومًا ما، نوعية هازارد يجب أن تصبح الأفضل، ربما هو ليس ميسي، ولكنه يقدم أداء لا يقدمه الكثير من اللاعبين"

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يذكر أن إيدين هازارد قد سجل هدفًا واحدًا فقط مع ريال مدريد حتى الآن في مشاركاته الرسمية مع الفريق، وسط الكثير من علامات الاستفهام حول مستواه مع الفريق الملكي.