أوبي ميكيل: أمم إفريقيا 2019 قد تكون الأخيرة لي

ميكيل قد يعتزل اللعب الدولي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد جون أوبي ميكيل، لاعب وسط وقائد منتخب نيجيريا، على أنه قد يعتزل اللعب الدولي، بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر اليوم الجمعة، وتنتهي يوم 19 يوليو المقبل.

ميكيل قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أنا بدأت مشواري مع المنتخب هنا في مصر، وسأنتهي هنا".

تصريحات قائد نيجيريا تشير إلى أنه قد يعتزل اللعب الدولي، حيث بدأ مشواره مع النسور الخضراء في بطولة كأس أمم إفريقيا 2006 التي أقيمت في مصر.

وواصل لاعب وسط نيجيريا تصريحاته قائلًا: "لست متأكد من أن البطولة الحالية ستكون هي الأخيرة لي مع منتخب نيجيريا، ولكن تركيزي على منح كل ما لدي لمنتخب بلادي".

التونسي سعد بقير 🇹🇳

النيجيري روبن جابرييل 🇳🇬

وأخيرًا وليس آخرًا المغربي عبد العالي المحمدي 🇲🇦

3 لاعبين أجانب استطاعت إدارة أبها التعاقد معهم حتى الآن بعد الصعود إلى دوري المحترفين بعد غياب دام 12 عامًا🔝

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وش تتوقع يسوي أبها في الموسم القادم؟🤔 pic.twitter.com/iqhfWnmxcT — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 21, 2019

وأردف: "كنت بعيدًا عن منتخب نيجيريا لمدة أكثر من عام، ولكني كنت على تواصل بشكل دائم مع زملائي والجهاز الفني".

واختتم أوبي ميكيل تصريحاته قائلًا: "نعلم جيدًا بأن الجميع ينظر لنا أفضل فريق في المجموعة، ولكننا نحترم جميع المنافسين، وسننجح في التعامل مع الأمر بشكل جيد".

نيجيريا تقع في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات غينيا ومدغشقر وبوروندي، حيث يلعب مبارياته على ملعب استاد الأسكندرية.