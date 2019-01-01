أوبلاك يغيب عن مواجهة ليفانتي للإصابة

تقلصات عضلية ستمنع أوبلاك من المشاركة مع أتليتيكو مدريد أمام ليفانتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن أتليتيكو مدريد رسميًا غياب حارسه الدولي السلوفيني يان أوبلاك عن المواجهة المقبلة للروخيبلانكوس أمام نادي ليفانتي.

وسيحل أتليتيكو مدريد غدًا السبت ضيفًا على ليفانتي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وفي الوقت الذي سيدخل فيه ليفانتي مكتمل الصفوف، أعلن أتليتيكو مدريد غياب حارسه الأساسي يان أوبلاك بسبب الإصابة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ مايو ٢٠١٩

وعانى يان أوبلاك من تقلصات عضلية استدعت غيابه عن المران الأخير لفريقه والذي أقيم صباح اليوم الجمعة.

وبعض تعرضه للفحوصات الطبية، تبين أن الحارس الذي يعد أحد أفضل حراس المرمى في العالم حاليًا لن يستطيع المشاركة.

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يذكر أن أتليتيكو مدريد قد ضمن تحقيق المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم متفوقًا على صاحب المركز الثالث ريال مدريد.