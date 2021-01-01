أوبلاك: كان علينا الفوز على برشلونة وريال مدريد ولا أمتلك شفرة ركلات الجزاء

أوبلاك ينقذ أتلتيكو مدريد ويتحدث بعد مباراة ألافيس

قال حارس مرمى نادي أتلتيكو مدريد الدولي السلوفيني يان أوبلاك إنه لا أحد يمكنه فك شفرة ركلات الجزاء، مؤكدًا أن إشبيلية رفقة برشلونة وريال مدريد ينافسون على لقب الدوري الإسباني.

وقاد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز فريقه أتلتيكو مدريد لتحقيق انتصار صعب أمام الفريق الضيف ديبورتيفو ألافيس بهدف مقابل لا شيء ليعزز صدارته للدوري الإسباني متفوقًا على ريال مدريد وبرشلونة.

واستضاف أتلتيكو مدريد ديبورتيفو ألافيس على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، في مباراة لم يكن أمامه فيها إلا الفوز لتعزيز الصدارة.

وأمام الضغط الكبير الذي يفرضه ريال مدريد وبرشلونة على صاحب الصدارة، بدا أن التعثر ممنوع إذا أراد أتلتيكو مدريد التمسك بحظوظه في الفوز بلقب الليجا.

وعقب المباراة التي فاز بها الروخيبلانكوس، قال يان أوبلاك إن النقاط الثلاث مهمة من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإسباني والاقتراب أكثر من التتويج به.

وأضاف: "لقد خرجنا من دوري الأبطال، تعرضنا لإصابات كثيرة وفقدنا العديد من اللاعبين، ولكن في المباريات الماضية لم نفعل ما يكفي للفوز على برشلونة و ريال مدريد لأنهم قويان".

وتابع: "ليس برشلونة وريال مدريد فقط هما المنافسان، بل وإشبيلية أيضاً، لكن علينا أن ننظر إلى أنفسنا وما هو قادم، لدينا عشر مباريات علينا الفوز بهم مباراة تلو الأخرى لكي نستمر في نفس الطريق".

وحول التصدي لركلة جزاء قال: "لا أحد يفهم ركلات الجزاء ولا يمتلك شفرتها، أتذكر قبل بضع سنوات أنقذت أربعة من ستة، في الآونة الأخيرة لم أنقذ أي واحدة، اليوم لحسن الحظ أنقذتها وفزنا بالمباراة."

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وبهذه النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 66 في صدارة الدوري الإسباني، متقدمين بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحق والجار اللدود ريال مدريد صاحب الـ 60 نقطة.