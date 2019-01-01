أوبلاك عن عرض مانشستر يونايتد: عقدي الجديد في أتلتيكو لا يعني شيئًا

يان أوبلاك يؤكد أن بقائه في صفوف فريق أتلتيكو مدريد مرتبط بطموح النادي وتفكيره المستقبلي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد يان أوبلاك حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد أنه سيبقى في صفوف النادي الإسباني طالما كان طموحهم يناسب طموحه في كرة القدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "إيكيبا" وعلق خلالها على رغبة مانشستر يونايتد في ضمه لصفوفه وتمديد تعاقده مع الروخيبلانكوس.

📆نهائي 2009

في بداية عهد ميسي اقتنص برشلونة اللقب الثالث له على حساب مانشستر يونايتد في الملعب الأوليمبي بروما 🔵🔴🏆

افتتح إيتو التسجيل في الدقيقة الـ10 قبل أن يؤكد ميسي الفوز في الدقيقة 70 ليعلن بداية عهد جديد في كرة القدم 🐐 pic.twitter.com/W8DFAY72v5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وقال أوبلاك: "لقد وقعت على عقودًا جديدة مع الفريق لكن ذلك لا يغير أي شيء، سأبقى لاعبًا في صفوف أتلتيكو مدريد طالما كان طموحهم يناسب طموحي".

وأضاف: "البعض قد يفكر أن طموح أتلتيكو مدريد قد انخفض بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين الكبار، لكنهم يقولون أن ذلك لن يغير شيء".

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وأكمل: "لدي ثقة كبيرة في قدرة النادي على التوقيع مع نجومًا كبارًا، عندما وقعت على عقدي الجديد قدموا لي الكثير من الضمانات حول طموح النادي للمستقبل".

جدير بالذكر أن الأيام الأخيرة كانت قد شهدت رحيل عدد كبير من نجوم النادي أبرزهم جريزمان الذي أعلن رحيله وجودين وخوان فران.