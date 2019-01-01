أوبلاك: جريزمان منقذنا والحظ السيء سبب الإصابات

تعرف على تصريحات أولاك بعد الحفاظ على نظافة شباكه في فوز أتلتيكو مدريد على ليفانتي في الليجا

أكد يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، أنّ أنطوان جريزمان مطالب بتسجيل المزيد من الأهداف مشيرًا إلى أنّ الحظ السيء سبب الإصابات.

أتلتيكو مدريد انتصر على ليفانتي بهدف نظيف في الجولة 19 من الدوري الإسباني ليصل إلى النقطة 38.

وقال الحارس في تصريحات عقب المباراة: "حافظنا على نظافة شباكنا مرة أخرى وهذا أمر إيجابي لأن الفريق لا يسجل أهدافًا كثيرة وحتى لو انتصرنا بهدف نظيف فهذا يكفي".

وتابع: "على جريزمان أن يحرز المزيد من الأهداف حتى تكون خير معين لنا في مباريات مثل هذه ونخرج بالنقاط الثلاثة".

حارس مرمى الروخي بلانكوس أشار إلى أنّ فلسفة الفريق الدفاعية لم تتغير وأنّه من الأفضل الاستمرار بهذه الطريقة مع تحسن في الأداء لتحقيق نتيجة إيجابية في النهاية.

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واختتم: "حزين لإصابة سافيتش لأن الأمر تكرر كثيرًا، وأتمنى أن يتركنا سوء الحظ قليلًا ونستعيد جيمع اللاعبين في الفترات الهامة من الموسم".

جريزمان حصل على تكريم قبل المباراة لاختياره أفضل لاعب في شهر ديسمبر بالدوري الإسباني.