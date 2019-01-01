أوبلاك: الجماهير أصبحت تدرك أهمية حارس المرمى وفخور بقيادة أتلتيكو

الحارس الإسباني الأفضل في الليجا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد يان أوبلاك، الحارس السلوفيني، على شعوره بالفخر لحمله شارة قيادة فريقه أتلتيكو مدريد، وأكد أن الجمهور أصبح يدرك مدى أهمية مركز حراسة المرمى مؤخراً.

أوبلاك تحصل على جائزة زامورا كأفضل حارس مرمى في الليجا الإسبانية عن الموسم الماضي، والذي كان الأكثر تحقيقاً فيه للشباك الخالية مع أتلتيكو في عشرين مباراة.

وقال أوبلاك مع موقع "الليجا" الرسمي: "لا يوجد أمر واحد فقط استطيع تطويره، أعتقد إنني قادر على التطور في جميع الجوانب، وفي جميع النواحي المتعلقة بأدائي بلعبة كرة القدم، أنا أطور من نفسي يوماً بعد يوم ولم أصل بعد إلى المستوى الذي لا يمكن التطور عقبه، بإمكانك دائماً أن تتطور وأنا متأكد من قدرتي أن أكون أفضل من ذلك".

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وأردف: "ج: أصبح حارس المرمى أكثر وأكثر أهمية، أعتقد إنه في الماضي لم ينظر الناس دائماً نحو حراس المرمى بوصفهم مهمين بشكل أساسي للفريق، لكن حالياً من الواضح كم هم مهمين، نحن كلاعبين موجودين هنا من أجل التكيف مع أسلوب لعب الفريق، لقد تكيفت مع

طريقة لعب طريقة لعب أتلتيكو ونحن نقوم بأمور رائعة، ولكن في حال أراد المدرب تغيير أسلوب لعبنا، فإن هذا ما سأقوم به أيضاً، أنا هنا للقيام أي أمر يطلبه المدرب مني".

#نوير_الحائط .. يحرس ويدافع ويراوغ. ماذا بعد؟!#EURO2020 #BLRGER pic.twitter.com/edoXxOnW6V

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 9, 2019

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وواصل السلوفيني: "إنه من دواعي فخري أن أكون قائداً لفريق بقيمة أتلتيكو مدريد، خصوصاً إنني لست من هنا، أنا من سلوفينيا، لم أولد هنا، إنه شرف لي وأمر يجعلني فخوراً، المهاجمون يريدون أن يسجلوا، وحراس المرمى يريدون أن يحافظوا على نظافة شباكهم، لكن الأمر لا يتعلق بي فقط، الفريق بأكمله يريد الحفاظ على نظافة الشباك ويريد أن يسجل، إنه من المهم لنا جميعًا، في حال حافظنا على نظافة شباكنا 20 مرة فإن ذلك يعني عدم خسارتنا في 20 مباراة".

وعن المنافسة على الليجا: "يجب علينا أن نحصد المزيد من النقاط في المباريات خارج ملعبنا، في حال تمكنا من تحقيق ذلك فإننا سنقاتل للفوز باللقب دون أدنى شك، في النهاية أنهينا الموسم ونحن نقاتل على المركز الثاني، الأمر صعب، هناك لحظات في الموسم حينما تؤدي جيداً، ولحظات أخرى ليس جيدة، يجب عليك أن تبقي عينيك نصب الجائزة وعلى أدائك في المباريات، نحن جميعًا نريد أن ندفع من أجل أمر أكثر، أن نفوز بالمزيد من الألقاب، بدأنا الموسم بالفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي، وكنا بكامل تركيزنا على لا ليجا، لكن في النهاية أنهينا الموسم بالمركز الثاني، يجب أن نهنىء برشلونة لفوزهم باللقب، وحالياً كل ما بإمكاننا القيام انتظار من أجل فرصة أخرى في الموسم المقبل".

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وختم أوبلاك بالحديث عن رحيل القائد دييجو جودين: " دييغو أخبرنا إنه سيرحل، هو قام بعمل رائع في النادي، وحقق الكثير من الألقاب، وكان قائدنا هذا الموسم وأنا ممتن للغاية بتواجده إلى جانبي، الصيف ما زال طويلاً لذلك لنرى ما سيحصل، من الصعب الحديث عن الموسم المقبل منذ الآن، لدي أمور جيدة فقط أخبرها عن غودين وفيليبي لويس أيضاً، زملاء رائعون، أنا فخور بالقول إننا لعبنا معاً".

يذكر أن جودين وأنطوان جريزمان، نجما أتلتيكو، أعلنا الرحيل عن الفريق هذه الصيف وعدم استكمال المشوار مع نادي العاصمة الإسبانية.