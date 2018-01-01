أوبتا | هوليباس أفضل مدافع "هجوميًا" في البريميرليج

هوليباس مدافع واتفورد يعيش موسمًا متميزًا في إنجلترا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أحرز خوسيه هوليباس هدفه الثالث هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، حين سجل هدف واتفورد الثاني ضد كارديف سيتي ضمن انتصار فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الـ17 بعد عصر اليوم السبت.

وتصدر المدافع اليوناني بذلك قائمة المدافعين الأفضل هجوميًا في البريميرليج بعدما ترك بصمته على 7 أهداف خلال 14 مباراة خاضها مع واتفورد، بإحراز 3 وصناعة 4.

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وكان هوليباس قد انتقل إلى واتفورد قادمًا من روما صيف 2015 مقابل ما يقرب 2.5 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت لعب 90 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 12 هدفًا، وتحصل على 29 بطاقة صفراء وتعرض للطرد مرة واحدة.

ويتواجد واتفورد في المركز التاسع ضمن جدول ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و3 تعادلات و7 خسائر، وسيحل ضيفًا على وست هام في الجولة القادمة من البريميرليج.