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أوبتا | ماني يصطاد عدة عصافير بهدفه ضد اليونايتد

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ماني سجل هدف ليفربول الأول ضد مانشستر يونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سجل ساديو ماني هدف ليفربول الأول أمام مانشستر يونايتد في المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب آنفيلد، وقد نجح جيسي لينجارد في إدراك التعادل للفريق الضيف.

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واصطاد ماني عدة عصافير بهدفه في مرمى دافيدي دي خيا، إذ هو الهدف الأول له ضد مانشستر يونايتد بعد 6 مباريات لم ينجح خلالها بالتسجيل، وهو كذلك الأول له مع الريدز بعد 8 مباريات عجز خلالها عن التسجيل وهي أطول فترة لا يُسجل خلالها منذ انضمامه للفريق قادمًا من ساوثامبتون صيف 2016.

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هدف ماني ضد رجال المدرب جوزيه مورينيو هو الأول لليفربول ضد اليونايتد في آنفيلد ضمن مباريات البريميرليج منذ هدف دانييل ستوريدج في مارس 2015.

أخيرًا رفع المهاجم صاحب الـ26 عامًا رصيده من الأهداف التي ترك بصمته عليها خلال المباريات الـ16 الأخيرة له مع ليفربول في البريميرليج إلى 12 هدفاً، بواقع 9 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

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