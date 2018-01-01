أوبتا تكشف عن رقم سلبي لآرسنال في الأشواط الأولى من البريميرليج

رقم سلبي لآرسنال في الأشواط الأولى من الدوري الإنجليزي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أنهى آرسنال الشوط الأول من مباراته ضد ساوثامبتون بالخسارة 2-1 قبل أن ينجح في التعديل خلال الشوط الثاني، وهو اللقاء المقام حاليًا ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

ولعب فريق المدرب أوناي إيمري 16 مباراة قبل بدء مواجهة ساوثامبتون نجح في الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 وخسر اثنتين فقط كانتا في بداية المشوار، وقد أحرز الفريق 35 هدفًا واستقبل 20.

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الملحوظة السلبية في نتائج آرسنال كانت خلال الأشواط الأولى من المباريات، إذ لم ينجح الفريق أبدًا في الخروج لغرف الملابس بين الشوطين متقدمًا في النتيجة، خرج متعادلًا في 12 شوط وخاسرًا في 5، بما يتضمن الشوط الأول من مباراة اليوم على ملعب سانت ماري.

وتقدم داني إنجز بالهدف الأول لأصحاب الملعب عند الدقيقة 20 لكن هنريك مختيريان نجح في إدراك التعادل للمدفعجية بعد 8 دقائق فقط، إلا أن المهاجم الإنجليزي صاحب الـ26 عامًا عاد وتقدم لساوثامبتون قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، وعند الدقيقة 53 نجح مخيتريان مجددًا في التعادل، ومازال اللقاء مستمرًا حتى الآن.