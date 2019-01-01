أوبتا - بيونتيك ولوكاكو بندقيتان في ديربي ميلان، أيهما أكثر نجاعة؟

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ستعيش مدينة ميلانو على وقع الديربي الأكثر انتظارًا بين العملاقين ميلان والإنتر في قمة الجولة الرابعة من السيري آ، وفيه تتوقف الحياة في المدينة إلى أن تعيدها صافرة الحكم الختامية.

أضحى ديربي ميلانو هو الأشهر نظرًا لأنه الوحيد الذي يجمع بطلين سابقين لأوروبا، ولأسم وشهرة فريقين يتقامسان كل شيء حتى الملعب والذي تختلف تسميته بحسب الضيف وصاحب الأرض.

ويأمل الروسونيري خلال مباراة اليوم، أن يحقق نتيجة إيجابية للبقاء في سباق المقدمة والحفاظ على حظوظه في حصد مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل. أما إنتر، فإنه يريد الحفاظ على الصدارة والابتعاد بها عن يوفنتوس، من خلال تجنب خسارة أي نقاط في بداية الموسم.

بين هذا وذاك سيتسلح الفريقين باثنين من أفضل المهاجمين في الدوري الإيطالي، ميلان بكريستوف بيونتيك والإنتر بروميلو لوكاكو.

بيونتيك × لوكاكو

إن تحدثنا عن بيونتيك أولاً فهو يجسد الحالة السيئة التي يعيش عليها هجوم ميلان ككل، فقد أحرز هدف واحد حتى الآن من ركلة جزاء من أصل هدفين لميلان في مجمل الموسم، ساهما في فوزين (1/0) وخسارة افتتاحية من أودينيزي.

وتجسد حقيقة أن ميلان يُعاني هجوميًا هو أنه ثالث أقل فريق في الدوري الإيطالي في المراحل الـ3 الأولى تسديدًا على مرمى الخصم في البطولة بواقع (8) تسديدات نصفهم لبيونتيك، كما أهدر ميلان 3 فرص محققة في المجمل، منهم 2 أيضًا أهدرهم بيونتيك بمفرده.

على العكس فقد سجل لوكاكو هدفين، صحيح واحد منهم من ركلة جزاء، لكن نجاعته أكبر لأنه سدد مرتين على مرمى الخصوم بهدفين.

كل ما قدمه بيونتيك ولوكاكو في السيري آ حتى الآن



فقر ميلان في صناعة الفرص هو الذي أيضًا أظهر بيونتيك بهذا الشكل حتى الآن، لا سيما أن اللاعب معروف عنه أنه "بونتا" أكثر منه مهاجم حركي، لا يجيد اللعب خارج المنطقة واللقطات الفردية مثل الكرات المشتركة، يحتاج للكرات داخل المنطقة.

لوكاكو هو الآخر يمتاز بأنه مهاجم صندوق في المقام الأول، لكنه أكثر جماعية وحركية حيث وفر 6 تمريرات مفتاحية لزملائه مقابل 3 فقط لنظيره البولندي في نفس العدد من المباريات (3)، كما راوغ مرتين مقابل ولا مراوغة لبيونتيك، إضافة إلى تمريره الكرة 45 مرة مقابل 20 فقط لبيونتيك.

.كانت السمة الأساسية في تألق بيونتيك في النصف الثاني من الموسم الماضي أنه كان حاسمًا بدرجة كبيرة (سجل 11 في 21 مباراة)، كانت ميزته في اللمسة الأخيرة، وتمركزه الرائع في العرضيات وتحركه مع حركة الفريق كانت مميزة

ولم يوفر ميلان لبيونتيك العرضيات المطلوبة كي يسجل ويستغل قوته في استغلالها (5 عرضيات فقط صحيحة) وميلان هو رابع أقل فرق الدوري الإيطالي إرسالاً للعرضيات الصحيحة، ساسولو الأقل بعرضيتين فقط في أول 3 مباريات.