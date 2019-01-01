الدوري الإنجليزي الممتاز

أوباميانج ينضم لأساطير أرسنال ويصل للهدف رقم 50 أسرع من هنري

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
المهاجم الجابوني مستمر في تحقيق الأرقام القياسية مع النادي اللندني

واصل المهاجم الجابوني بيير أيميريك أوباميانج، أرقامه المبهرة مع أرسنال منذ انتقاله للفريق قادماً من بوروسيا دورتموند.

أوباميانج نجح في إحراز هدف التقدم للمدفعجية أمام ولفرهامبتون، بالمباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

الهدف يرفع رصيد الجابوني إلى 50 هدفًا بقميص أرسنال في 78 مباراة فقط مع النادي اللندني.

اختيارات المحررين

وهو ما يجعله يتفوق على العديد من أساطير الفريق، أبرزهم تييري هنري الهداف التاريخي لأرسنال، الذي لا يتواجد من ضمن أسرع 10 يصلون لهذا الرقم.

ويأتي تين دراك في المركز الأول حيث احتاج 52 مباراة فقط للوصول إلى 50 هدفًا، وفي المركز الثاني جو باركر 60، ثم روني روك 64.

كلوب يكشف موقف صلاح من المشاركة أمام أستون فيلا

مدرب ليفانتي: إيقاف ميسي أمر مستحيل

وفي المركز الرابع الإنجليزي إيان رايت بـ68 مباراة، ثم ريج لويس 74، كليف هولتون 77، أوباميانج بالمركز السابع 78 متساوياً مع جيمي براين، ثم ديفيد هيرد 79 ودوج ليشمان 82.

إغلاق