أوباميانج ينضم لأساطير أرسنال ويصل للهدف رقم 50 أسرع من هنري

واصل المهاجم الجابوني بيير أيميريك أوباميانج، أرقامه المبهرة مع أرسنال منذ انتقاله للفريق قادماً من بوروسيا دورتموند.

أوباميانج نجح في إحراز هدف التقدم للمدفعجية أمام ولفرهامبتون، بالمباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

الهدف يرفع رصيد الجابوني إلى 50 هدفًا بقميص أرسنال في 78 مباراة فقط مع النادي اللندني.

وهو ما يجعله يتفوق على العديد من أساطير الفريق، أبرزهم تييري هنري الهداف التاريخي لأرسنال، الذي لا يتواجد من ضمن أسرع 10 يصلون لهذا الرقم.

50 - Pierre-Emerick Aubameyang has scored his 50th goal for in just his 78th appearance - only six players have reached the milestone quicker for the Gunners. Greats. #ARSWOL pic.twitter.com/ODhVCN1cuT