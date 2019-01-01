أوباميانج يمهد طريق لوكاكو نحو إنتر

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر يونايتد تحصل على موافقة بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، للانتقال لصفوفه، فاتحاً المجال لرحيل مهاجمه روميلو لوكاكو إلى إنتر.

تقارير صحفية عدة في إنجلترا تحدثت الفترة الماضية عن مفاوضات بين يونايتد والمهاجم الجابوني لتعزيز هجوم الشياطين الحمر الموسم المقبل رغم تأكيدات أوباميانج البقاء مع أرسنال.

وذكر "إف سي إنتر نيوز" نقلاً عن تقرير في "لاجازيتا" أن أوباميانج يملك اتفاقاً مع مانشستر يونايتد ليكون مهاجمه الموسم المقبل، ويتبقى إقناع أرسنال للتخلي عن مهاجمه.

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( @Inter_en :📸) pic.twitter.com/3PAkodqfcH — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 26, 2019

وأوضح التقرير أن وصول أوباميانج سيفتح المجال لرحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر بعد حديثه العلني عن الأمر هو ووكيله فيديريكو باستوريلو.

وأوضحت "كوريري" أن إنتر مستعد لدفع مبلغ يتراوح ما بين 60-65 مليون يورو لضم لوكاكو مباشرة بعد رفض يونايتد عملية المبادلة مع ماورو إيكاردي أو إيفان بيريشيتش.

وكان يونايتد قد ضم لوكاكو من صفوف إيفرتون قبل عامين مقابل ما يقارب 90 مليون يورو.