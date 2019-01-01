أوباميانج يقتحم تاريخ البريميرليج بهدفه في شباك كارديف

الجابوني سجل هدفه الخامس والعشرين في البريميرليج، وبات أسرع من يحقق ذلك مع آرسنال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقق الجابوني بيير ايميريك أوباميانج مهاجم آرسنال رقماً قياسياً في تاريخ ناديه بتسجيله في شباك كارديف سيتي الليلة.

جاء ذلك خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للبريميرليج، والتي انتهت بفوز الجانرز 2-1.

وسجل أوباميانج من ركلة جزاء في الدقيقة 66، قبل أن يصنع الهدف الثاني لألكساندر لاكازيت في الدقيقة 83.

.@Aubameyang7 scored his 25th @premierleague goal tonight in his 37th PL appearance - the 5th-fastest player to 25 in PL history, and the fastest for Arsenal 👏👏 pic.twitter.com/wALhgmadmQ — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 29, 2019

الهدف كان رقم 25 لأوباميانج في البريميرليج مع الجانرز، وهو ما جعله خامس أسرع لاعب يحقق هذا الرقم في تاريخ المسابقة.

أما على مستوى آرسنال أصبح اللاعب في الصدارة بعد أن سجل أهدافه الـ25 في 37 مباراة، فيما حقق تييري هنري الرقم ذاته في 42 مباراة، يليه إيان رايت (51) وأليكسيس سانشيز (59) وإيمانويل أديبايور (62) ودينيس بيركامب (65).