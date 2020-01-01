أوباميانج يفتح النار على الكاف بعدما شهر أنه رهينة في المطار

قبل مباراة الجابون وجامبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أوباميانج وملاؤه ينامون على الأرض لساعات

فتج النجم الدولي الجابوني مهاجم نادي آرسنال بيير إيمريك أوباميانج النار على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب المعاملة التي تلقاها لاعبو منتخب بلاده في المطار.

وتستعد الجابون لمواجهة أمام منتخب جامبيا بمشاركة أوباميانج ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، وسط إجراءات مشددة بسبب فيروس كورونا.

وحول ذلك، قال أوباميانج إنه تعرض لمعاملة مهينة هو وعناصر المنتخب الجابوني وكأنهم رهائن واضطروا للنوم على الأرض في المطار لساعات.

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عند وصولهم إلى المطار ظلوا عالقين هناك مع تقارير تشير إلى أنه تم حجز جوازات سفرهم على الرغم من تقديم نتائج فحوصات فيروس كورونا إلى ضباط الهجرة لفحصها.

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وتقطعت السبل بالفهود في المطار لعدة ساعات جون إنهاء للإجراءات التي تسمح بخروجهم والتوجه إلى الفندق مما أجبر بعض اللاعبين على النوم على الأرض.

وأضاف أوباميانج عبر مقطع فيديو نشره أثناء التفرة التي كان عالقًا فيها رفقة زملائه: "ما زلنا ننتظر دخول جامبيا، ومن المفترض أننا سنلعب الساعة 4 مساءً،. لطيف"

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وتابع: "لن يمنحوا في التأثير على عزيمتنا، أخيرًا في الحافلة. شكرًا على الحافز الإضافي يا جامبيا" جاء ذلك عقب دخولهم البلاد قبل المباراة بـ 10 ساعات فقط وفي السادسة من صباح اليوم.