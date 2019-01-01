أوباميانج يتجاهل آرسنال من أجل برشلونة

هل يفسد برشلونة تجديد عقد أوباميانج مع آرسنال؟

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن المهاجم الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج قد أوقف مفاوضات تجديد عقده مع آرسنال من أجل انتظار عرض برشلونة.

وأبدى برشلونة اهتمامه بضم مهاجم جديد من أجل خلافة لويس سواريز، ودخل عدد من الأسماء على قائمة المفاوضات في إطار سعيه لوضع خطة سوق الانتقالات الصيفية من الآن.

وبعد الحديث عن لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر وبيتكوفيتش من دينامو زغرب، جاء الدور على أوباميانج ليدخل دائرة اهتمامات برشلونة.

وحول ذلك، ذكرت صحيفة الميرور البريطانية أن أوباميانج قد أوقف مفاوضاته مع آرسنال بشأن تجديد عقده مع الفريق اللندني من أجل انتظار عرض برشلونة.

وجاء ذلك في إطار سعي آرسنال لتجديد عقد أبرز نجومه خلال الفترة الحالية، الأمر الذي من الممكن أن يشكل صداعًا للجانرز في حال دخل اهتمام برشلونة بأوباميانج في مرحلة التحرك الرسمي.

ومن الممكن أن يسير المهاجم الجابوني على خطى تييري هنري أسطورة نادي آرسنال في مسألة الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة بحثًا عن التتويج بالبطولات والمنافسة على دوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن أوباميانج كان قد انضم إلى آرسنال قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني خلال سوق الانتقالات الشتوية من العام 2018، وحقق مع النادي أرقامًا مميزة خلال الفترة التي لعبها بقميصه.