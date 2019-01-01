أوباميانج عن صلاح وماني: نحن نمثل إفريقيا

الثلاثي الإفريقي يتقاسم جائزة هداف البريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى بيير ايميريك أوباميانج مهاجم آرسنال سعادته بفوزه بجائزة هداف الدوري عبر فوز فريقه على بيرنلي 4-1 في الأسبوع الأخير للبريميرليج.

وتوج أوباميانج هدافاً للمسابقة بالتساوي مع محمد صلاح وساديو ماني نجمي ليفربول ولكل منهم 22 هدفاً.

وقال أوباميانج عقب المباراة:"أنا سعيد بفوزنا، أشارك هذا الحذاء الذهبي مع لاعبين آخرين أحبهما، إنهما لاعبين من العظام، وأفارقة أيضاً، نحن نمثل إفريقيا وهذا جيد".

وأضاف:"زملائي علموا بشأن الحذاء الذهبي، أنا لم أقل شيئاً، لم أكن أريد منهم أن يلعبوا وتركيزهم منصب عليَّ، أنا لاعب للفريق".

وأوضح:"الفريق قدم موسماً عظيماً ولكن الشهر الأخير لم يكن الأفضل في الدوري".

يذكر أن آرسنال أنهى الموسم في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي، بانتظار فرصة أخيرة للحاق بركب دوري أبطال أوروبا حال فوزه بالدوري الأوروبي حين يواجه تشيلسي في النهائي في التاسع والعشرين من مايو الجاري.