أوباميانج بعد التعادل مع مانشستر يونايتد: قاتلنا على النقطة

الفهد الجابوني يتنفس الصعداء بتفادي الهزيمة أمام الشياطين الحمر

أعرب مهاجم لآرسنال بيير إيمريك أوباميانج عن ارتياحه، بعد تعادل فريقه مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في ختام مواجهات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم للشياطين الحمر مكتومناي قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، قبل أن يرد للمدفعجية الهداف الجابوني بهدف التعديل مع بداية الشوط الثاني، ليقود فريقه للخروج من "مسرح الأحلام" بنقطة ثمينة.

وبعد المباراة قال مهاجم بوروسيا دورتموند السابق لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "أعتقد أن الفريق قاتل في مباراة اليوم، حصلنا على نقطة، ونعرف أنه من الصعب دائمًا القدوم إلى هنا والحصول عليها".

وأضاف "كما أنه ليس من السهل أبدًا أن تستعيد توازنك بعد استقبال هدف في نهاية الشوط الأول، لكننا عُدنا بروح عظيمة في الشوط الثاني كما عُدنا في الأسبوع الماضي، كل ما نحتاجه أن نبدأ بثقة أكثر".

وعن هدفه الذي أحتسب بتدخل من تقنة (VAR) ، قال "تلقيت الكرة من ساكا، وكنت متأكدًا أنني لم أكن في موقف متسلل، بصراحة فوجئت بصافرة الحكم، أحاول دائمًا أن أسجل حتى لو كانت هناك صافرة من الحكم، سمعت الجماهير تقول كان متسللاً، لكنه كان هدفًا صحيحًا".

💫منذ أول مُباراه له مع آرسنال في 2018، أوباميانج هو أكثر من أحرز أهدافًا في البريمرليج بواقع 39 هدفًا، متساويًا مع محمد صلاح. pic.twitter.com/DBbLFBSquw — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وفي الختام سُئل "هل تقنية VAR تجعل الاحتفال بالأهداف يبدو صعبًا؟ بالطبع نعم، إنه لشعور غريب بعض الشيء، لأنك لا تستطيع الاحتفال بشكل حقيقي 100%، لكن لا بأس لأنني كنت سعيدًا باحتسابه".