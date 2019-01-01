أوباميانج: أفكر في الحذاء الذهبي ولكن الفريق هو الأهم

هدف أوباميانج يمنح الجانرز النصر الأول..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى بيير ايميريك أوباميانج مهاجم آرسنال سعادته بالفوز على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف في مستهل طريق البريميرليج.

وقال المهاجم الجابوني عقب المباراة:"أعتقد أنه كان فوزاً مستحقاً، لقد قاتلنا كثيراً اليوم".

وأضاف:"لقد كانت مباراة عظيمة ضد فريق جيد، كان من المهم أن نبدأ بفوز، في الموسم الماضي بدأنا بشكل سيئ ولذلك نحن سعداء الآن".

وأوضح:"لقد كان أمراً إيجابياً لجميع القائمة أن نفوز بأول مباراة، الكل سعيد بالحصول على تلك النقاط الثلاث ونتطلع للفوز بالمزيد من المباريات".

وعما إذا كان يفكر بالحذاء الذهبي قال:"بالتأكيد هذا يكون في عقل المهاجم ولكن الفريق هو الأكثر أهمية. أنا سعيد بمساعدة الهدف لنا في الفوز بتلك المباراة".

✅ debuts



Welcome to the @premierleague , Nico and Dani 👋 #PepeIsHere x #HolaDani pic.twitter.com/BMMeG83jfw

— Arsenal (@Arsenal) ١١ أغسطس ٢٠١٩

يذكر أن أوباميانج قد تقاسم الحذاء الذهبي في الموسم الماضي مع محمد صلاح وساديو ماني نجمي ليفربول برصيد 22 هدفاً لكل منهم.