أوباميانج: أرسنال سيفعل أي شيء لبلوغ دوري الأبطال

أرسنال قريب من نهائي الدوري الأوروبي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حدد بيير إيمريك أوباميانج، لاعب أرسنال، أهداف الفريق لهذا الموسم، وهي بلوغ دوري أبطال أوروبا العام المقبل، وذلك في أعقاب الفوز على فالنسيا بالدوري الأوروبي.

وقلب المدفعجية الطاولة على الخفافيش وفازوا بثلاثة أهداف مقابل واحد مساء الخميس في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقال الجابوني للصحافة بعد المباراة: "أتمنى أن يكون هدفي الثالث مهماً، لم نبدأ جيداً ولكن ردة الفعل كانت جيدة، كان هناك توتر بسبب الخسائر الأخيرة".

أرسنال حسم موقعة الذهاب باقتدار أمام الخفافيش 🦇

ماذا جاء في كواليس اللقاء 👀 pic.twitter.com/QpGZRoqBRC — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2019

إيمري رغم الثلاثية: الحظوظ لا تزال متساوية

وأضاف: "نحن بشر، ولكن الآن ردة الفعل تعد جيدة، نملك الجودة لبلوغ النهائي، المباراة القادمة صعبة، ولكن هدفنا هو هذا النهائي لأنه فرصة لبلوغ دوري الأبطال".

وختم: "العام الماضي كنا في نصف النهائي ولكن تعلمنا من الأخطاء ونتمنى عدم تكرارها، سنقدم كل شيء حتى نصل إلى دوري الأبطال".

ويلعب أرسنال في اللقاء القادم مع برايتون قبل خوض الإياب مع فالنسيا الخميس المقبل على ملعب "مستايا".