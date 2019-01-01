أوباميانج: أريد أن أصبح أسطورة في آرسنال

اللاعب سعيد بما فعله حتى الآن، ويطمح بالمزيد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى بيير إيمريك أوباميانج سعادته بموسمه المنقضي حديثًا مع آرسنال، مؤكدًا علاقته الرائعة مع زميله وشريكه في الهجوم أليكساندر لاكازيت.

ونجح لاعب بوروسيا دورتموند السابق المنضم لآرسنال خلال يناير 2018 في إحراز 41 هدفًا خلال 64 مباراة مع الفريق اللندني، منهم 32 هدفًا في 49 مباراة فقط من البريميرليج.

وقد قال عن تلك الفترة لراديو مونت كارلو "كان تحدٍ لي أن أنضم لآرنال وأثبت نفسي. الآن أريد أن أصبح أسطورة هنا".

أذربيجان تتعهد بضمان سلامة مخيتاريان خلال نهائي الدوري الأوروبي

أضاف حول العلاقة مع زميله الفرنسي "أنا ولاكازيت لدينا نفس النظرة لكرة القدم، نمرح ونحب أن نضحك. أما على الملعب، فالأمر لا يتطلب سوى نظرة واحدة لنفهم بعضنا البعض، هو أمر غزيري. أحدنا سيجد الآخر والأخر سيفعل نفس الشيء".

وأتم نجم منتخب الجابون تصريحاته بالتأكيد على أن ديديه دروجبا كان ملهمه وحافزه للقدوم للدوري الإنجليزي واللعب به.