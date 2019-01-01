أوباما: تخطينا الخسارة أمام جورماهيا وسنفوز على نصر حسين داي

نجم الزمالك يؤكد ثقته بقدرة الفريق على المنافسة والفوز باللقب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك المصري اعتقاده بقدرة النادي على المنافسة على لقب الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أوباما في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأبيض، أنه يثق بزملائه إلى أقصى درجة وقدرتهم على تحقيق الفوز على نصر جسين داي الجزائري.

وأوضح أوباما أن لاعبي الزمالك قد نجحوا في اجتياز الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى لدور المجموعات بنفس المسابقة.

وتابع اللاعب بأن الفريق قد استوعب الدرس جيداً وسيلعب لأجل الفوز فقط بحثاً عن التأهل لربع النهائي ومواصلة المشوار.

يذكر أن الزمالك قد هزم فريق النجوم بهدف نظيف سجله أيمن حفني في مباراته الأخيرة بالدوري المصري.