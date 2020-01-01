أهمها سنوات الخبرة والإنجليزية - تعديلات على الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

يستهدف مسؤولي الاتحاد إدخال رؤساء سابقين ليكونوا صالحين للشروط

قالت تقارير صحفية أن مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم يخططون حاليًا لإجراء تعديلات على النظام الأساسي لاتحاد الكرة.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مسؤولي الاتحاد استعانوا بقانونين من أجل العمل على تغيير شروط الترشح لرئيس مجلس الإدارة الذي خضع في السنوات الأخيرة لتعديلات عديدة.

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ويستهدف مسؤولي الاتحاد إدخال رؤساء سابقين ليكونوا صالحين للشروط، حيث من المنتظر إجراء العديد من التعديلات.

وتوقعت الصحيفة أن شرط الخبرة الرياضية لن يبقى على سنتين، كما نص عليه النظام في السنوات الأخيرة، بل سيتم رفعه ليكون الرئيس الجديد ملماً وبشكل جيد بكرة القدم وطريقة العمل فيها.

ومن المتوقع أن يتم تعديل خبرة الرئيس ستُرفع إلى ما لا يقل عن خمسة أعوام يكون خلالها مارس أعمالاً قيادية ورياضية محلياً ودولياً ليكون جاهزاً ولائقاً للرئاسة.

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كما من المنتظر أن يتم وضع شرط أن يكون المُرشح متقناً للغة الإنجليزية ويحمل مؤهلاً جامعياً، وأن يكون عمر عضو مجلس الإدارة بين 30 و65 عاماً.