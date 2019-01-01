خاص - يوسف جابر: قدمنا كل شيء في كرة القدم أمام الشارقة ولم يحالفنا الحظ

الشارقة بطلًا لكأس السوبر الإماراتي على حساب أهلي دبي

حاوره - صبري جابر | كتب - عبده الليثي

تحدث يوسف جابر لاعب أهلي دبي، عن خسارتهم لمباراة السوبر الإماراتي أمام نظيره الشارقة، أمس السبت، بركلات الترجيح.

وحقق الشارقة لقب كأس السوبر الإماراتي، على حساب شباب الأهلي دبي، حيث أكمل المباراة ناقص لاعب ونجح في خطف اللقب بركلات الترجيح.

وقال يوسف جابر لاعب الأهلي في تصريحات خاصة لـ"جول": "قدمنا كل شيء في كرة القدم خلال المباراة ولكننا لم ننجح في تسجيل أهداف".

وأضاف: "مبروك لنادي الشارقة وحظ سعيد لنا في المرات المقبلة، ولم أكن أتخيل أن اللقاء سيذهب لركلات الترجيح، كنا نستطيع الفوز بهدفين ولكن لم يحالفنا الحظ".

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وتابع جابر خلال تصريحاته: "لن نتأثر بهذه النتيجة خلال الموسم الجديد، وسنسعى لتكون دفعة قوية لتحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة".

ونجح الشارقة في تحقيق دوري الخليج العربي بعد منافسة أيضًا مع شباب الأهلي دبي، مثلما نجح في خطف كأس السوبر بركلات الترجيح.