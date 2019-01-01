رسميًا - أهلي جدة يعلن ضم يوسف البلايلي من الترجي التونسي

الأهلي يحسم صفقة يوسف البلايلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، ضم الجزائري يوسف البلايلي، صانع ألعاب فريق الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

الأهلي دخل في مفاوضات مع يوسف البلايلي، لينافس النصر على التعاقد معه، ونجح نادي جدة في حسم الصفقة لصالحه.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها ضم يوسف البلايلي.

أنهت إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022م، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي. pic.twitter.com/NqEEM6IrTB — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 29, 2019

الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، أنهى إجراءات التعاقد مع يوسف البلايلي، صاحب الـ27 عامًا، قادمًا من الترجي التونسي.

وقام اللاعب الجزائري بالتوقيع على عقد يمتد مع الأهلي حتى عام 2022، لتدعيم صفوف الراقي خلال الفترة المقبلة.

يوسف البلايلي قدم مستويات رائعة مع الترجي التونسي، حيث حقق معه لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين، وكأس أمم إفريقيا 2019 مع الجزائر.