أهلي جدة يعود للتدريبات بعد الخروج الآسيوي

أهلي جدة يستعد لمواجهة العدالة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يعود لاعبي أهلي جدة السعودي لتدريباتهم غدًا الجمعة، بعد أن ودعوا بطولة دوري أبطال آسيا مؤخرًا أمام الهلال ضمن ثمن النهائي.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة في الذهاب قبل أن يفوز بالعودة ولم تكن كافية للتأهل، ليواجه الزعيم مواطنه اتحاد جدة في ربع النهائي الآسيوي.

ويسعى برانكو المدير الفني لأهلي جدة للخروج باللاعبين من صدمة الخروج الآسيوي والتركيز في الانطلاقة في الدوري السعودي للمحترفين.

ويرغب الأهلي في تحقيق نتائج إيجابية في بدايات بطولة الدوري أملًا في تحقيقها خلال الموسم الجديد بعد غيابها خلال المواسم الأخيرة عن قلعة الراقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة العدالة في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.