أهلي جدة يعلن نجاح جراحة العويس في الوجه

جراحة ناجحة للعويس بعد إصابته في عظمة الوجه

أعلن نادي أهلي جدة أخر تطورات حالة الحارس محمد العويس، والإصابة التي لحقت به مؤخرًا على مستوى عظمة الوجه.

وكان العويس قد تعرض لإصابة بكسر في عظمة الوجه خلال لقاء فريقه أمام نظيره الرائد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد النادي على إجراء الحارس العملية الجراحية من أجل استعادة عافيته ولحاق تدريبات الفريق بعد فترة التأهل الذي سيخصصها له الطبيب المعالج.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجرى حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب السعودي الأول الكابتن محمد العويس، جراحة رد وتثبيت الكسر في عظمة الوجه اليسرى، على يد استشاري ورئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين في مدينة الملك سعود الطبية الدكتور خالد المطيري، حيث تكللت بالنجاح ولله الحمد".

أجرى حارس مرمى النادي #الأهلي والمنتخب السعودي الأول الكابتن محمد العويس، جراحة رد وتثبيت الكسر في عظمة الوجه اليسرى، على يد استشاري ورئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين في مدينة الملك سعود الطبية الدكتور خالد المطيري، حيث تكللت بالنجاح ولله الحمد.@mohadalowais pic.twitter.com/iDNihkEDDA — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 6, 2019

ويعد العويس من أهم حراس مرمى السعودية في الفترة الأخيرة وكان اختيار دائم في قائمة الأخضر في المواسم الماضية.

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ومن المقرر أن يتم تأهيل الحارس بشكل كبير بسبب قوة الإصابة الذي تعرض لها على مستوى عظمة الوجه في لقاء الرائد.