أهلي جدة يستعد لبيع دياز

هل يكون رحيل دياز سبب جديد لإصرار أهلي جدة لضم محمود علاء من الزمالك؟

عبده الليثي فيسبوك تويتر

استقر نادي أهلي جدة السعودي على بيع باولو دياز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق.

وكان دياز قد كشف عن رغبته في الانتقال إلى ريفر بليت الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى النادي لضمه منذ الشتاء الماضي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة النادي ستطرح الأمر أمام مجلس الإدارة، حيث يسعى النادي في الحصول على مقابل مادي كبير.

وأشارت التقارير أن الأهلي يسعى للحصول على ما يقرب من 19 مليون ريال سعودي، في حالة بيع دياز لأي نادي في الصيف الحالي.

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ومن المنتظر أن تحسم صفقة دياز بالرحيل أو البقاء خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث دخل الأهلي في مفاوضات مع أكثر من مدافع لتعويضه.

وجاء محمود علاء مدافع الزمالك على رأس المدافعين الذي يرغب الأهلي في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.