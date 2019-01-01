أهلي جدة يبدأ معسكر أبو ظبي

معسكر خارجي للأهلي استعدادًا لعودة الدوري

خاض أهلي جدة السعودي تدريبه اليوم، خلال معسكره بمدينة أبو ظبي الإماراتية، خلال معسكره الخارجي الذي يقيمه خلال التوقف الحالي.

توقفت مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب مشاركة الأخضر السعودي في بطولة خليجي 24، حيث تقام مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي يسعى للتحضير جيدًا بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي، حيث هناك طفرة كبيرة في أداء الراقي خلال المرحلة الأخيرة.

عقد السويسري جروس جلسة مع اللاعبين قبل التدريبات ليعرض عليهم برنامج الفريق خلال معسكر أبو ظبي الذي سينطلق ويتخلل بعض التجارب الودية.

إقرأ أيضًا - سبب استبعاد جيوفينكو من مواجهة الهلال والجبلين

وأدت اللاعبين الذين خاضوا لقاء النجوم في كأس الملك بعض التدريبات البدنية الخفيفة والاستشفاء، ولكن اللاعبين الآخرون خاضوا تمرينًا كاملًا.

وينافس الأهلي كلا من النصر والهلال على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي، بعد تراجع المستوى في النسخة الماضية.