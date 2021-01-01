صلاح ومحرز.. من الأكثر تسجيلًا للأهداف طوال مسيرته؟

يفتخر العرب دومًا بالثنائي محمد صلاح ورياض محرز، وتكثر المقارنات بينهما في الكثير من الأحيان وفي هذا التقرير نستعرض الأرقام التهديفية لمسيرتهما كاملة.

دائمًا ما يفتخر العرب بوجود مجموعة من اللاعبين المميزين لديهم في أكبر أندية كرة القدم الأوروبية، وعلى رأس تلك الأسماء يوجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ورياض محرز، الجزائري نجم مانشستر سيتي.

استطاع رياض محرز أن يلفت الأنظار إليه كثيرًا بعدما قاد ليستر سيتي إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2015، قبل أن ينتقل بعدها بعامين إلى مانشستر سيتي ويبدأ رحلة استثنائية مع بيب جوارديولا وكتيبته.

أما محمد صلاح فبات معبودًا للجماهير المصرية منذ تألقه مع بازل السويسري وصولاته وجولاته بالأراضي الإيطالي مع فيورنتينا وروما، ختامًا بنجاحه منقطع النظير مع ليفربول، والذي أهله ليصنف من أفضل لاعبي كرة القدم الحاليين بالعالم.

لم تقتصر عطاءات الثنائي العربي فقط على فرقهم، بل نجحا في كسب ود جماهير مصر والجزائر من خلال إسهاماتهم التاريخية مع الفراعنة ومحاربي الصحراء والألقاب والإنجازات التي حققاها بصحبتهما.

ومن الطبيعي بالنظر إلى مهارات الثنائي القريبة من بعضها البعض، وكذلك طبيعة كرة القدم التنافسية، أن ينشأ بينهما نوعًا من المقارنات من قبل الجماهير المصرية والجزائرية، فمن المنطقي أن يسعى الجميع لإثبات أن مواطنه هو أفضل من الآخر.

في هذا التقرير، يأخذكم موقع جول إلى لغة الأرقام والإحصائيات، ويُلقي الضوء على عدد أهداف محمد صلاح ورياض محرز سواءً مع الأندية أو المنتخبات، وهكذا من يتفوق منهما على الآخر في هذا الصدد؟

كم عدد أهداف محمد صلاح مع الأندية؟

بدأ محمد صلاح مسيرته مع نادي المقاولون العرب في الدوري المصري، وأحرز خلال 44 مشاركة 12 هدفًا وصنع 6 آخرين في مختلف المسابقات.

بعد ذلك انتقل صلاح إلى بازل السويسري حيث انفجرت موهبته بصورة أكبر، وخلال تواجده هناك شارك في 79 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 17.

طلب جوزيه مورينيو التعاقد مع صلاح في تشيلسي، وكانت التجربة الوحيدة غير الموفقة للفرعون المصري، ففي ستامفورد بريدج بستة أشهر فقط لعب 19 مباراة أغلبها كبديل، وسجل هدفين وصنع أربعة.

بدأت رحلة صلاح في الكالتشيو معارًا إلى فيورنتينا، وبقميص الفيولا لعب 26 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع أربعة آخرين.

وواصل صلاح التألق بعدها في الأراضي الإيطالية ولكن هذه المرة بقميص روما، حيث لعب مع كتيبة لوتشيانو سباليتي آنذاك 83 مباراة سجل خلالهم 34 هدفًا وصنع 22 آخرين.

دفع ليفربول 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع صلاح بعدها في 2017، وكان وقتها أغلى صفقة في تاريخ النادي، ونجح ابن المقاولون العرب في كتابة اسمه بكتب التاريخ بما حققه في أنفيلد على مدار آخر خمس سنوات.

سجل صلاح بقميص ليفربول 118 هدفًا في 187 مباراة بمختلف المسابقات، كما مرر 45 تمريرة حاسمة، وحقق لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في مناسبتين.

هكذا، يصبح إجمالي مشاركات صلاح مع ست فرق ارتدى قميصها منذ 2010، 438 مباراة، إجمالي ما سجله فيها 195 هدفًا وصنع 98 آخرين.

أهداف محمد صلاح مع الأندية

الفريق الفترة المباريات الأهداف التي سجلها المقاولون العرب 2010-2012 44 12 بازل 2012-2014 79 20 تشيلسي 2014-2015 19 2 فيورنتينا 2015 26 9 روما 2015-2017 83 34 ليفربول 2017- 187 118 المجموع 438 195

كم عدد أهداف رياض محرز مع الأندية؟

بدأ رياض محرز مسيرته مع نادي ساركيلي الفرنسي في درجات الهواة، ومنه إلى كويمبيه، وأخيرًا وصل إلى الفرق المحترفة عام 2011 باللعب للو هافر.

مع لو هافر، لعب محرز 66 مباراة تمكن من التسجيل خلالهم 10 أهداف وصناعة 12 آخرين، قبل أن يأخذ الخطوة الأهم في مسيرته بالانضمام إلى ليستر سيتي.

من أجل إعداده للفريق الأول لعب محرز مع رديف ليستر سيتي مباراتين سجل خلالهم هدفًا وحيدًا، ثم بوصوله إلى الفريق الأول لعب 179 مباراة سجل فيهم 48 هدفًا وصنع 38 آخرين.

وبعدما لفت الانتباه بمهارته وأرقامه الاستثنائية، دفع مانشستر سيتي من أجل محرز 67 مليون جنيه استرليني في 2018، ومنذ ذلك الحين وهو يرتدي القميص السماوي.

مع كتيبة بيب جوارديولا، لعب محرز 125 مباراة سجل خلالهم 32 هدفًا وصنع مثلهم.

هكذا، يصبح إجمالي مشاركات رياض محرز في دوريات المحترفين بداية من لو هافر 372 مباراة، إجمالي ما سجله فيها 91 هدفًا وصنع 82 آخرين.

أهداف رياض محرز مع الأندية

الفريق الفترة المباريات الأهداف التي سجلها لو هافر 2011-2014 66 10 ليستر سيتي ب 2014 2 1 ليستر سيتي 2014-2018 179 48 مانشستر سيتي 2018- 125 32 المجموع 372 91

كم عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر؟

كانت المشاركة الأولى لمحمد صلاح مع منتخب مصر الأول في سبتمبر 2011 أمام سيراليون في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وحينها مُنيّ الفراعنة بهزيمة بهدفين لهدف.

هذه المشاركة كانت باسم المنتخب الأول ولكن في طياتها كانت بالمنتخب الأولمبي استعدادًا لأولمبياد لندن 2012 آنذاك، وذلك بعدما فقدت كتيبة حسن شحاتة وقتها فرص التأهل لكأس الأمم الإفريقية.

منذ ذلك الحين شارك صلاح في 67 مباراة مع منتخب مصر على كافة الأصعدة، قاد خلالهم المنتخب للوصول للمرة الأولى منذ 28 عامًا إلى كأس العالم 2018، والوصول أيضًا لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2017.

بالطبع كان صلاح هو هداف منتخب مصر طيلة العقد الماضي وحتى الآن، حيث سجل دوليًا 41 هدفًا منهم هدفان على صعيد كأس العالم في شباك روسيا والسعودية وصنع 22 آخرين.

أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر

الفريق الفترة المباريات الأهداف التي سجلها منتخب مصر 2011- 67 41 المجموع 67 41

كم عدد أهداف رياض محرز مع منتخب الجزائر؟

كانت المشاركة الأولى لرياض محرز مع منتخب الجزائر في مايو 2014 بمباراة ودية أمام منتخب أرمينيا فازها محاربو الصحراء بثلاثية لهدف، محرز صنع هدفين حينها لإسلام سليماني ونبيل غيلاس.

منذ ذلك الحين شارك محرز في 61 مباراة دولية مع منتخب الجزائر على كافة الأصعدة، كان إنجازه الأكبر فيها هو تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية في مصر عام 2019، كما تواجد في مونديال 2014 ولعب 72 دقيقة فيه أمام منتخب بلجيكا.

إجمالي أهداف محرز مع منتخب الجزائر كان 18 هدفًا، ربما أغلاهم على الإطلاق كان هدفه في شباك نيجيريا باللحظات الأخيرة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا الأخيرة، كما قام بصناعة 31 آخرين.

أهداف رياض محرز مع منتخب الجزائر