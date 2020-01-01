أن تأتي متأخرًا .. بيانيتش رفض برشلونة بعمر الـ18 لينضم بعد الثلاثين

الحظ يمنحه الفرصة الآن..

تنطبق المقولة الشهيرة "أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي أبدًا" على حالة ميراليم بيانيتش، الذي انضم إلى برشلونة في الساعات القليلة الماضية قادمًا من يوفنتوس.

قيمة صفقة انضمام الدولي البوسني إلى كامب نو بلغت 70 مليون يورو، وهي جزء من الصفقة التبادلية التي انتقل بمقتضاها أرتور إلى اليوفي نظير 80 مليون يورو.

وبإلقاء نظرة سريعة على ماضي بيانيتش، يتضح أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى البرسا عندما كان مجرد موهبة صاعدة، لكنه في النهاية رفض بسبب أزمات النادي الكتالوني آنذاك.

المزيد من الفرق

والد بيانيتش في تصريحات سابقة تحدث عن رحلة نجله في كرة القدم وذكر برشلونة بقوله "كانت المفاوضات حقيقية وقدموا لنا عرضًا ملموسًا، لكن الأوضاع كانت مضطربة في ذلك الوقت بالنادي".

كما أضاف "قاموا بتغيير المدرب فرانك ريكارد والعديد من اللاعبين وغيروا الإدارة، لذلك قررنا عدم قبول هذا العرض".

وأتم "أيضًا، بالنسبة للاعب في سن الثامنة عشر من عمره، لم يكن من الجيد الذهاب إلى نادٍ مثل برشلونة حيث يطالبون بالنتائج فورًا وحيث لا يوجد وقت كافٍ للانتظار على لاعب شاب ليتطور بالصورة الأفضل والمثالية".

في ذلك التوقيت انتقل بيانيتش من ميتز الفرنسي باتجاه ليون، وهناك حقق ما تمناه والده بـ"التطور المثالي" حتى انضم إلى روما في 2011 ومنه إلى يوفنتوس في 2016 نظير 32 مليون يورو.

الآن وبيانيتش في عامه الثاني والثلاثين ينضم إلى برشلونة ويحقق حلم طفولته أخيرًا، أتى متأخرًا بعض الشيء، بيد أن الأكيد أن ذلك كان خيرًا له من ألا يرتدي القميص الأزرق والأحمر طيلة مسيرته الكروية.

الجدير بالذكر أن بيانتيش أيضًا قد رفض تمثيل منتخب فرنسا بعد بروز موهبته هناك وفضّل أن يُمثل بلاده الأصلية، البوسنة والهرسك، والتي خاض معها كأس العالم 2014 بالبرازيل.