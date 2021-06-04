أنييلي : السوبر ليج صرخة إنذار وليس انقلابًا واليويفا متعجرف

تصريحات نارية من رئيس يوفنتوس

كشف أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، وأحد المؤسسين لمشروع دوري السوبر الأوروبي أن السوبر ليج كان مجرد صرخة إنذار في وجه اليويفا.

جميع الأندية المؤسسة للبطولة أعلنت جميعها الانسحاب من المسابقة ليصبح المشروع على وشك الانتهاء، إلا أن برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس ما زالوا يتمسكون به.

أنييلي تحدث عن القصة، وقال إن محاولة إطلاق السوبر ليج لم تكن انقلابًا على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولكنها صرخة إنذار في وجه نظام في طريقه إلى الإفلاس.

ماذا قال أنييلي عن انهيار مشروع السوبر ليج؟

رئيس يوفنتوس قال في تصريحات حادة للغاية: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إضافة إلى التعامل بغطسة خلق ضغوطًا على الجميع، ليس بهذه الطريقة سنحدث ثورة في كرة القدم"

وأضاف "لحسن الحظ، مع عملي رفقة الجميع في اليويفا، أعلم أنه ليس لدى الجميع هذه الأفكار، الأسس القانونية التي نمتلكها جادة، لكن رغبتنا في الحوار لا تتغير، لأنه من الضروري إيجاد حل وسط".

وشدد رئيس يوفنتوس أيضا على أن جميع المستثمرين تقريبا متفقون على أن النظام يجب أن يتغير، وجدد إرادة ناديه وريال مدريد وبرشلونة بتحقيق إصلاح كامل للمسابقات الأوروبية.

ماذا قال عن رئيس الاتحاد الأوروبي في الماضي حول أنييلي؟

أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي سبق أن اتهم أنييلي بالكذب، بسبب نفيه السعي وراء إقامة السوبر ليج.

وهو ما قال عنه أنييلي:"لو كنت تطلب إذن الآخرين قبل إقامة مثل هذا النوع من المشاريع فهي لن تحدث، العلاقات موجودة، ربما تتغير بمرور الوقت، وأنا متأكد أن البعض سيكونوا منفتحين للحديث مع بعضهم البعض".

ما هو موقفه من أرباح البطولة؟

وفي حوار سابق مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت" قال أنييلي:"المكافأة البالغة 350 مليون يورو سنويًا غير صحيحة، سنستمر في المشاركة بالدوري المحلي، وأي تهديد باستبعادنا غير قانوني".

واستكمل:"كرة القدم لم تعد لعبة، هناك حاجة لقطاع صناعي يخلق الاستقرار، المباراة الأكثر قيمة ليست نهائي دوري أبطال أوروبا، بل تصفيات دوري الدرجة الأولى للوصول إلى الدوري الإنجليزي، حيث تبلغ قيمتها 150 مليون يورو، لذلك نحن بحاجة لخلق قواعد مالية واقتصادية صارمة".

وتابع:"أنا خائف جدًا من الشعبوية التي نعيش بها والطبيعة الاحتكارية التي نعمل فيها، منع العامل من أداء وظيفته أمر خطير للغاية، ولكن نحن لسنا قلقين على الإطلاق، نهجنا هو نهج لحرية جديدة تضمنها التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لذلك نريد الخروج من هذا الوضع الاحتكاري في أقرب فرصة".

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