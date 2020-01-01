أنيس البدري: الاتحاد يمر بفترة غير جيدة لكن أتمنى أن أكون إضافة له

لاعب الترجي التونسي انضم للعميد لمدة ثلاثة مواسم ونصف

أوضح التونسي أنيس البدري؛ الوافد الجديد لاتحاد جدة السعودي، أنه استشار عدد من زملائه في الدوري السعودي قبل انضمامه للعميد، متمنيًا أن يحدث الفارق مع فريقه الجديد.

التونسي انضم للنمور خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف، قادمًا من الترجي التونسي.

وقال البدري، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "هذه أول مرة لي في السعودية، سعيد للغاية لتواجدي هنا، وأود أن أشكر جمهور الاتحاد الكبير، وإن شاء الله نفوز بكثير من المباريات، وكذلك أشكر الترجي ورئيسه حمدي المدب وجمهور الكبير".

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وأضاف: "تواصلت مع يوسف البلايلي؛ لاعب أهلي جدة، وسعد البقير؛ لاعب أبها، وسألتهما عن الدوري السعودي حتى أتعرف على الدوري أكثر، فأنا أعرف أنه دوري جيد، الآن أنا في الاتحاد، نادي كبير، أتمنى أن أكون له إضافة".

التونسي تابع: "الاتحاد مر بفترة غير جيدة، وهناك 3 أو 4 لاعبين انضموا حديثًا، إن شاء الله نحقق الانتصارات معًا".

واختتم: "أشكر جمهور الاتحاد، هو جمهور كبير وأن أحبه، إن شاء الله سأكون إضافة للفريق وأسجل عديد الأهداف".

يذكر أن الفريق الجداوي ضم ثلاث صفقات أخرى بخلاف لاعبي الترجي، إذ تعاقد مع ليوناردو جيل، برونو أوفيني، بجانب استعارة محمد الثاني.