أنمار الحائلي يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد جدة

الاتحاد يجري انتخابات العام الجاري لرئاسته

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أنمار الحائلي، عضو شرف نادي اتحاد جدة السعودي، عن إمكانية عودته لرئاسة النادي مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وكان الحائلي قد تولى رئاسة الاتحاد في وقت سابق، حيث يرغب في العودة بعد تراجع مستوى العميد خلال الموسم الأخير.

وقال الحائلي لصحيفة "الرياضية" السعودية، إنه عازمًا على الترشح في انتخابات الاتحاد المقبلة من أجل الفوز بمقعد الرئاسة.

ومن المفترض أن يجري نادي اتحاد جدة انتخابات خلال العام الجاري، من أجل مجيء رئيس جديد يسعى لاستعادة العميد مكانته.

وأضاف الحائلي أن تقدم أكثر من مرشح على مقعد الرئاسة شيء جيد للغاية ومفيدًا لنادي الاتحاد خلال المرحلة المقبلة من أجل الظهور بشكل جيد مرة أخرى.

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وكان الاتحاد قد تعرض لتراجع مستوى خلال الموسم الماضي مما أدى لتهديده بالهبوط بعد عدم جمع نقاط كافية لولا إنقاذ سييرا المدير الفني التاريخي للنادي.