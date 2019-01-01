أنمار الحائلي : الاتحاد يمتلك المال والمدرب الجديد سيصل خلال 10 أيام

الحائلي وعد جماهير العميد بإجراء تغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين

أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي على ثقته في إعادة الفريق إلى المسار الصحيح خلال الفترة المُقبلة، وذلك بعد هزيمة الفريق أمام النادي الأهلي في ديربي جدة.

الاتحاد سقط مُجددًا في ديربي جدة أمام الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

الحائلي وعد جماهير العميد بإجراء تغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وحول طريقة العمل خلال الفترة المُقبلة قال : "حاليًا أتواصل مع لاعبين قدامى في العميد من أصحاب الرؤى الفنية الجيدة والمدرب الجديد سيكون مع الفريق في غضون أيام قليلة".

وكشف الحائلي عن موعد قدوم المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول، وقال إن المدرب الجديد سيصل لجدة خلال 10 أيام، مضيفًا أن الاتحاد لا يسعى للتعاقد مع مدرب ليكون مدربًا مؤقتًا، ولن يستقدم أي لاعب أجنبي إلا بعد اختياره بعناية كبيرة.

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وأضاف "لدينا المال، وسنغير الفريق بعد 8 أسابيع وسترون ذلك، ومشكلة الاتحاد ليست إدارية، ولكنها فنية بحتة، وأخطأنا حينما منحنا سييرا كافة الصلاحيات".

وعن غياب الجماهير قال الرئيس الاتحادي إنه ليس له علاقة بتفريغ المدرجات في ملعب الجوهرة مشدداً على أنه دائماً يقف إلى صف الجمهور الاتحادي.