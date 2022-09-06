أنطوني موديست .. ضل طريقه إلى الهلال فشارك في دوري أبطال أوروبا!

القدر حال بينه وبين الهلال مرتين، لكنه أحيى مسيرته الأوروبية بطريقة هي الأروع، فهل يكون موديست على قدر المسؤولية؟

"مصائب قوم عند قوم فوائد"، قد تقودك مصيبة أحدهم إلى اللعب في أكبر بطولة أوروبية، بعدما كنت على وشك مغادرة القارة العجوز بالكامل..

الفرنسي أنطوني موديست؛ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الجديد، الذي يقود الفريق حاليًا في دوري أبطال أوروبا، ليشارك لأول مرة في تاريخه بها، واحد ممن تنطبق عليهم المقولة السابقة تمامًا، فمصيبة أحدهم هي ما قاده لذلك..

Shahid

ماكينة أهداف هددت عرش ليفاندوفسكي:

ابن الـ34 عامًا حاليًا صاحب مسيرة كبيرة في ملاعب أوروبا، لكنها مسيرة محلية فقط، لم تتاح الفرصة خلالها للاعب لظهور على الساحة الأوروبية، سواء مع الأندية أو منتخب بلاده.

المهاجم الفرنسي عام 2017، كانت تتحدث عنه الصحف الألمانية كونه المهاجم الذي سيهز عرش روبرت ليفاندوفسكي؛ مهاجم بايرن ميونخ، في ظل إحرازه 25 هدفًا خلال 34 مباراة مع دورتموند، لكن الأمور وقتها لم تسر كما هو مخطط له..

في نهاية موسم 2016-2017، رحل موديست عن صفوف كولون، أمام المغريات المالية بالدوري الصيني، لينضم على سبيل الإعارة لتيانجين الصيني، قبل أن ينتقل له في نهاية الموسم ذاته نهائيًا للفريق.

قبل كولون كان موديست قد مثل عديد الأندية منها نيس، أنجيه، بوردو، باستيا الفرنسيين وهوفنهايم الألماني.

القدر يحول بينه وبين الهلال مرتين:

تألق موديست محليًا وبعده عن الساحة الأوروبية، لم يجعله بعيدًا عن أعين كشافة الهلال السعودي، الذي حاول مرارًا وتكرارًا التعاقد معه..

في صيف 2018، حاول الزعيم ضم ماكينة الأهداف الفرنسية، وقتما كان يلعب بالدوري الصيني.

المهاجم الفرنسي رحل بالصفقة، خاصةً في ظل الخلافات التي كانت قائمة بينه وبين تيانجين، حول تأخر رواتبه.

لكن تعثرت مفاوضاته مع الأزرق، أو بالأحرى أوقف الهلال مفاوضاته، في ظل فشل اللاعب في الوصول لحل مع ناديه، لفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

واتجه وقتها الهلال للتعاقد مع المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، الذي دفع النادي من جديد بعدها بثلاثة أعوام، لفتح مفاوضات جديدة مع موديست..

في يناير 2022، ومع كبر عمر جوميس وتراجع مستواه بشكل ملحوظ، بحث الهلال عن مهاجم بديل، فكان موديست هو المحافظ على مستواه في أعين مسؤولي الزعيم، لتبدأ المفاوضات من جديد.

لكن هذه المرة تمسك كولن باللاعب، ورفض التفريط به حال دون إتمام الصفقة لمرة ثانية، بحسب ما كشف موديست في تصريحات نقلتها الصحافة الألمانية على لسانه.

وهذه المرة اتجه الهلال للتعاقد مع المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، الذي قاده للتتويج بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي، قادمًا من الشباب السعودي.

المصيبة التي قادت موديست لدوري أبطال أوروبا:

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في صيف 2022 المنقضي، لم يتجه الهلال للتفاوض مع موديست هذه المرة، لسببين؛ الأول تألق إيجالو، والثاني لمنع النادي من التعاقدات لفترتين بقرار من مركز التحكيم السعودي على خلفية قضية اللاعب محمد كنو.

لكنه وإن كان قد خسر المشاركة في دوري أبطال آسيا بعدم انضمامه للهلال هذا الصيف، فإنه أصبح حديث الساعة في دورتموند بدوري أبطال أوروبا..

في أواخر يوليو 2022، أعلن نادي دورتموند إصابة مهاجمه الجديد سيباستيان هالير بورم خبيث في الخصية، ليتأكد غيابه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

سبق هذه الإصابة اللعينة، رحيل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند عن الفريق الألماني، لينضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، ليجد دوتموند نفسه أمام ضرورة التعاقد مع مهاجم قوي، صاحب خبرات كبيرة ليقوده في دوري الأبطال.

موديست كان مُنقذ دورتموند، وحقيقة الأمر أن الأخير أيضًا كان مُنقذًا للاعب، ليمنحه فرصة الظهور بالبطولات القارية قبل تعليق حذائه.

فرصة ربما أتت متأخرة لموديست، الذي أكمل عامه الـ34 في أبريل الماضي، لكنها تت مهيئة له، ليفرض نفسه في دورتموند وإن كانت خلافة هالاند ليست بالمهمة السهلة.

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