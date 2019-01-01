أنطونيو يكشف سر احتفاله أمام توتنهام

تعرف على تصريحات أنطونيو عقب فوز وست هام على توتنهام

كشف مايكل أنطونيو، مهاجم وست هام يونايتد، السبب وراء احتفاله بهذه الطريقة بعد تسجيل هدف الفوز على توتنهام في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

توتنهام تعرض لأول خسارة على ملعبه الجديد أمام وست هام بهدف نظيف في ديربي لندن.

وقال أنطونيو في تصريحات عقب المباراة: "لقد كان لقاءً رائعًا، جئنا هنا لصناعة التاريخ أمام توتنهام ووست هام فقط هو من يستطيع الفوز على هذا الملعب. المباراة لعنا طعم خاص بالنسبة لنا وللجمهور".

وتابع: "الاحتفال كان نقلًا عن شاب في إنستجرام يسمى دان رو ولديه العديد من الرقصات المجنونة وأحببت تكرارها".

أول هزيمة لتوتنهام على ملعبه الجديد 😯

المعركة ستشتعل أكثر على المركز الثالث 🔥 pic.twitter.com/4ZiMF5HZgW — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 27, 2019

واختتم: "أحاول قدر المستطاع تقديم الأفضل للفريق ولدينا مباراتين متبقيتين في الموسم وعلينا إنهاءه بأفضل صورة ممكنة".

توتنهام حافظ على المركز الثالث برصيد 70 نقطة ولكنّه قد يخسر مركز مؤهل للأبطال في ظل منافسة من تشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد.