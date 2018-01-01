لفتة إنسانية من جريزمان وأتلتيكو مدريد تجاه طفل يعاني مرض نادر

جريزمان وأتلتيكو مدريد يدعمان طفلًا اسبانيًا يعاني من مرض نادر في العظام خلال مواجهة الفريق ضد موناكو قبل أيام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قدم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بقيادة لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان دعمًا هائلًا لطفل إسباني يبلغ السابعة من عمره ويعاني من مرض نادر في العظام.

جاء هذا بعد أن وصلت للنادي حالة الطفل وقررت الإدارة أن تساعد في علاجه رفقة اللاعب الفرنسي الحاصل على كأس العالم في الصيف الماضي.

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وحصل الطفل على العديد من الهدايا الخاصة بناديه المفضل، بداية من القمصان والقبعات والعديد من الأغراض التي ارتداها كلها دفعة واحدة تعبيرًا عن امتنانه.

🇩🇪دورتموند

🇪🇸أتلتيكو مدريد

🇪🇸برشلونة

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿توتنهام

🇫🇷باريس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ليفربول

🇵🇹بورتو

🇩🇪شالكه

🇩🇪بايرن ميونخ

🇳🇱أياكس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿مانشستر يونايتد

🇫🇷ليون

🇪🇸ريال مدريد

🇮🇹روما

🇮🇹يوفنتوس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿مانشستر سيتي



البطل أحد هؤلاء 🙌



الجميع يسعى للتواجد في الواندا ميتروبوليتانو في الأول من يونيو 2019#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/d88QYiaDUz — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

ويعاني الطفل من اعوجاج في المفاصل، وهو مرض نادر بشكل كبير حيث يظهر لدى طفل واحد فقط من أصل كل 3000 مولود.

وقال رئيس مؤسسة أتلتيكو مدريد ادواردو فيرنانديز: "سنقدم كل مساعدة ممكنة له، سنحاول أن نغرقه بالذكريات لنجعله يشعر أنه في أفضل حال".

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وقالت والدة الطفل: "نجلي يريد أن يصبح مثلما كان جريزمان في كأس العالم، هو يحبه كثيرًا ويتطلع ليكون مثله في يوم من الأيام".